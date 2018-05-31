كريستيانو رونالدو

هاجم فيسنتي ديل بوسكي مدرب ريال مدريد السابق النجم كريستيانو رونالدو نظراً لتصريحاته المثيرة للجدل عقب نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول السبت الماضي.

ولم يظهر الهداف البرتغالي في اللقاء الذي حسمه الملكي لمصلحته بنتيجة 3-1 ليفوز باللقب للمرة الـ 13 في تاريخ النادي.

وخرج رونالدو بعد المباراة بتصريحات مفاجئة ألمح فيها إلى أنه لا يضمن استمراره مع بطل أوروبا الموسم القادم.

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وقال ديل بوسكي لصحيفة "ماركا" الإسبانية رداً على هذه التصريحات: "لم يبد الأمر صحيحاً بالنسبة لي، الحفاظ على علاقتك ببقية اللاعبين مهم وما فعله لم يساعد أحداً.

"أفضل الأشخاص هم من يتعاملون بكرم وإيثار تجاه الآخرين".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يلمح فيها رونالدو للرحيل، حيث هدد صاحب الـ 33 عاماً من قبل بالرحيل عن ريال مدريد وإسبانيا بحال استمرار أزمته مع الضرائب.