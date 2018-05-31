أزمة عقود اللاعبين تربك برشلونة

سامويل أومتيتي

يمر برشلونة بأزمة كبيرة قد تسبب ببعض المشاكل إذا لم يتم حلها في أسرع وقت قبل انطلاق الموسم الجديد.



وتتعلق الأزمة بعقود بعض نجوم البارسا الذين يرغبون في رفع رواتبهم تماشياً.



وكان من أسباب تأخر برشلونة في الإعلان عن تمديد عقد ليونيل ميسي خلال الفترة الماضية قبل التوصل للاتفاق بعد ذلك هو عدم إيجاد الطرفين وسيلة لحل قضية راتب الهداف الأرجنتيني الذي حصل على ما طلبه براتب سنوي بات الأعلى في أوروبا وبقيمة 40 مليون يورو بخلاف الحوافز.

من ناحية أخرى، ومع رحيل أندريس إنييستا، أصبح سيرجيو بوسكيتس القائد الثاني في برشلونة، لكنه غير راضٍ عن راتبه السنوي مع بطل الدوري والكأس الإسبانيين، إذ لا يتعدى الـ 10 ملايين يورو.

ويريد بوسكيتس الحصول على راتب إنييستا المقدر بـ 14 مليون يورو سنوياً من أجل الاستمرار مع برشلونة.



وتشير تقارير إعلامية إسبانية، إلى أن جوسيب بارتوميو، رئيس النادي وعد نجم الوسط بحل أزمته في القريب العاجل والتوصل معه لاتفاق حول تحسين عقده براتب يرضيه.

يشار إلى أن بوسكيتس يملك عروضاً من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد، علماً بأن قيمة الشرط الجزائي في عقده 200 مليون يورو.

ولم يتوقع برشلونة المستوى المميز من المدافع سامويل أومتيتي القادم من ليون في صيف 2016، لذلك لم يأخذ حذره بخصوص قيمة الشرط الجزائي في عقده الحالي والمقدرة بـ 60 مليون يورو، وهو مقابل مالي قليل بالنسبة لأسعار اللاعبين في الفترة الأخيرة.



وتفاوض برشلونة مع الدولي الفرنسي من أجل تمديد عقده، ورفع قيمة الشرط الجزائي إلى 150 مليون يورو، لكن المفاجأة طلب صاحب الـ 23 عاماً، 9 ملايين يورو سنوياً بزيادة 7 ملايين يورو عن العقد الحالي، كونه مطلوب من قبل مانشستر يونايتد بهذا المقابل المادي.

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رفض البارسا طلب أومتيتي مما أدى لتوقف مفاوضات الطرفين في الآونة الأخيرة، وقد شدد الفرنسي في تصريحاته الأخيرة خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده على أنه قدم طلباً للنادي من أجل البقاء.

من جانبه، كشف وكيل أعمال جوردي آلبا، النقاب عن غضب موكله من عدم تحسين برشلونة لعقده في الفترة الأخيرة بعدما حصل على وعد بذلك.

ويريد الظهير الإسباني رفع راتبه الحالي، بما يتماشى مع نجوم الفئة الأولى بعدما قدم مستويات جيدة رفقة الفريق الكتالوني.

وتشير الصحف الإسبانية إلى أن تشيلسي ومانشستر يونايتد يراقبان وضع آلبا بعد أزمة عقده الذي يتبقى به عامان، نظراً لرغبتهما في تقديم المقابل المالي الذي يريده ظهير البارسا.

وتمثل أجور نجوم برشلونة 60 بالمئة من دخل النادي، لذلك سيشكل رفع رواتب الثلاثي السابق أزمة اقتصادية خانقة خاصة مع بعض الصفقات المنتظرة في الصيف وعلى رأسها أنتوان غريزمان الذي لن يحصل على أقل من 20 مليون يورو سنوياً، مما قد يثير غضب لويس سواريز صاحب الـ 16 مليون يورو في العام.



وقد كشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية عن التفاصيل المالية لأولى صفقات برشلونة الصيفية، بعد حسم كافة النواحي المالية والتوصل للاتفاق مع إشبيلية لضم المدافع كليمون لينغليه مقابل 35 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كحوافز.



وأضافت الصحيفة في عددها الصادر أمس الأربعاء أن البارسا تجنب دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد المدافع الفرنسي من أجل دفع قيمة الصفقة على أقساط.

وأبرزت الصحيفة أن برشلونة سيعلن إتمام الصفقة غداً مع بدء السنة المالية الجديدة للنادي.