الصدمة تضرب لاعبي ريال مدريد جراء رحيل زيدان

زيدان محبوب من قبل لاعبيه

أعلن زين الدين زيدان رحيله عن ريال مدريد بعد موسمين ونصف حقق فيهما 9 بطولات.

وحصد المدير الفني الفرنسي لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي ليصبح أول مدرب في التاريخ يفعلها في البطولة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن "زيزو" لم يخبر أحداً بقرار الرحيل سوى بعد حسم بطولة دوري الأبطال، وكان سيرخيو راموس، قائد الملكي أول من عرف من اللاعبين.

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وأوضحت أن راموس تكلف بإبلاغ الخبر لزملائه، ليشعر جميعهم وقتها بالصدمة جراء هذا القرار غير المتوقع، إذ ظنوا أنه سيجدد عقده ويستمر.

وأكدت الصحيفة أن عدداً من اللاعبين لم يتسنى لهم توديع زيدان بسبب معرفتهم بالخبر متأخرين، ليتواصلوا مع المدرب ويودعوه فيما بعد.

وكان نجوم ريال مدريد يرغبون في تنظيم احتفالية لزيدان، لكن المدرب لم يعلن عن رحيله إلا في المؤتمر الصحفي بعد انتهاء الموسم وحصولهم على راحة قبل الانضمام لمعسكرات منتخبات بلادهم استعداداً للمشاركة في كأس العالم منتصف الشهر القادم.