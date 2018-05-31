صحفي: رونالدو يريد 40 مليون يورو في العام

يرى رونالدو أن بيريز لا يحبه

كشف الصحفي الشهير، وخبير الكرة الإسبانية غييم بالاغي، مدى إمكانية رحيل كريستيانو رونالدو، عن ريال مدريد هذا الصيف.

وقال صحفي شبكة "سكاي سبورتس" أمس الأربعاء: "طلب سيرخيو راموس (قائد ريال مدريد) من رونالدو أن يهدأ في غرفة تغيير الملابس بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.

"كما طلب منه بأن يعتذر عن تصريحاته التي ألمح فيها للرحيل، وقال له لا تقلق، سنساعدك في الحصول على ما تريد.

"بالطبع ما يريده (كريستيانو) هو أن يدفع ريال مدريد معظم فاتورة الضرائب التي ستكون مرتفعة جداً؛ لأنه متهم بالتهرب عن دفع 40 مليون يورو".

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وواصل: "يريد رونالدو أن يكون متقدماً على نيمار وقريباً من (ليونيل) ميسي في مسألة الأجور. عرض ريال مدريد عليه راتباً سنوياً بين 30 إلى 33 مليون يورو الشهر الماضي.

"يشعر رونالدو بأن رئيس النادي فلورنتينو بيريز لا يحبه، ويرى أنه كان يجب على ريال مدريد أن يتصرف بطريقة مختلفة معه، وأنه كان من المفترض أن يتم تجديد العقد منذ فترة طويلة، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

"لكنه يريد المزيد، 40 مليون يورو على الأقل، بينما تبدو إدارة ريال مدريد غير مستعدة لمنحه ذلك، لكنه لن يرحل، ومن المتوقع للجانبين أن يتفاهما، وأن يصلا لأرضية مشتركة في المستقبل القريب".