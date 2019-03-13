أسهم يوفنتوس تسجل ارتفاعاً جيداً في بورصة ميلانو بعد هاتريك رونالدو

فريق يوفنتوس

سجلت أسعار أسهم يوفنتوس ارتفاعاً بنسبة 20,52 بالمئة في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء لبورصة مدينة ميلانو الإيطالية، بفضل تأهل البيانكونيري إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا إثر تغلبه 3-0 أمس الثلاثاء على نظيره أتلتيكو مدريد.

حقق يوفنتوس عودة تاريخية أمس بعدما نجح في تعويض تأخره بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب, واستطاع الفوز بثلاثة أهداف دون رد، سجلها النجم كريستيانو رونالدو.

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وارتفعت أسهم النادي الإيطالي بمقدار 1,474 يورو، لتسجل بذلك أكبر صعود لها منذ يناير الماضي، كما نجحت في تعويض تراجعها بنسبة 13 بالمئة بعد مباراة الذهاب التي فاز بها أتلتيكو مدريد 2-0.

يُشار إلى أن رأس المال السوقي ليوفنتوس ارتفع بنسبة 35 بالمئة خلال الأيام الأولى من يوليو الماضي، بعدما ترددت شائعات عن اقتراب انضمام رونالدو لصفوف السيدة العجوز، وهو ما تم بالفعل في العاشر من الشهر ذاته.