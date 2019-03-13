غوارديولا يتمنى فوز بايرن ميونيخ على ليفربول

غوارديولا حينما كان مدرباً لبايرن ميونيخ

تمنى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي فوز بايرن ميونيخ على ليفربول، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أثناء حديثه، أمس الثلاثاء، بعد انتصار فريقه الكبير على شالكه بسباعيةٍ نظيفة.

وقال غوارديولا للصحفيين: "بالطبع أتمنى انتصار بايرن ميونيخ، النادي الذي تشرفت بتدريبه لفترة، لدي هناك أصدقاء أعتز بهم كثيراً، نتيجة لذلك فإني أتمنى صعود النادي الألماني على حساب الفريق الإنجليزي".

مواجهة مفتوحة بين بايرن وليفربول ومهمة روتينية نسبياً لبرشلونة

إنجازات رونالدو تتصدر أهم الأرقام القياسية بعد انتفاضة يوفنتوس

بيريز يراوغ بشأن تعاقد ريال مدريد مع نيمار ومبابي

رونالدو: يوفنتوس تعاقد معي من أجل هذه الليالي السحرية

نيمار يقترب من العودة للملاعب

ووصلت 3 فرق إنجليزية إلى ربع النهائي بعد صعود كلٍ من توتنهام ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، وفي حالة صعود ليفربول سيكون هناك 4 فرق من إنجلترا في المرحلة الإقصائية القادمة.

يذكر أن مباراة ليفربول وبايرن انتهت ذهاباً بالتعادل السلبي على ملعب آنفيلد، وتبقى كل الاحتمالات ممكنة في مباراة الإياب على أرضية ملعب آليانز أرينا اليوم الأربعاء.