رونالدو: يوفنتوس تعاقد معي من أجل هذه الليالي السحرية

كريستيانو رونالدو

أعرب كريستيانو رونالدو نجم هجوم يوفنتوس عن سعادته البالغة بالفوز على أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقادت ثلاثية رونالدو فريق السيدة العجوز لربع نهائي دوري الأبطال، حيث لم يستفيد الروخي بلانكوس من فوزه ذهاباً بثنائية نظيفة في واندا متروبوليتانو، ليسقط إياباً بثلاثية تكفل البرتغالي بتسجيلها في آليانز ستاديوم.

وقال رونالدو عقب نهاية المباراة في تصريحات نقلتها شبكة "فوتبول إيطاليا": "كان علينا أن نقدم ليلة خاصة، وفعلنا ذلك.

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"ليلة غير عادية، ليس فقط للأهداف، وإنما بالنسبة للفريق وموقفه المُذهل، هذه هي العقلية التي تحتاجها في دوري الأبطال ونحن على المسار الصحيح.

"مسابقة دوري أبطال أوروبا هي السبب وراء تعاقد يوفنتوس معي، من أجل المساعدة في مثل هذه الليالي السحرية، أتلتيكو مدريد فريق صعب للغاية، لكننا كنا أقوياء أيضاً".

وأنهى: "أثبتنا أننا نستحق المُضي قدماً، ومن السابق لآوانه الحديث عن النهائي، فلنأخذ الأمر خطوة بخطوة".