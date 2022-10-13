أهداف رونالدو الـ 700 تصعق تين هاغ

أشاد الهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد بإنجاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي وصل للهدف 700 في مسيرته الاحترافية مطلع الأسبوع الجاري.

وسجل "الدون" هدفاً في اللقاء الذي انتصر فيه فريق الشياطين الحمر على إيفرتون بنتيجة 2-1 على ملعب غوديسون بارك يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي.

ورفع البرتغالي بالتالي رصيده إلى 700 هدفاً على مستوى الأندية، وهو رقم لن يصل إليه الكثير من اللاعبين على حد قول تين هاغ.

تأتي هذه التصريحات قبل ساعات من مواجهة يونايتد وأومونيا نيقوسيا القبرصي في بطولة الدوري الأوروبي، وهي مباراة قد يتم الزج بـ "صاروخ ماديرا" أساسياً فيها.

ماذا قال تين هاغ عن إنجاز رونالدو ؟

أكد مدرب أياكس السابق في تصريحات لموقع يونايتد الرسمي: "إنه رقم مذهل، كرة القدم رياضة جماعية، ورونالدو يدرك أن هذه الإنجازات لا تحصل إلا بفضل الفريق، لكن علي القول أن هذا إنجاز عظيم على المستوى الفردي.

"إنه رقم ليس بالسهل، معظم اللاعبين لا يشاركون حتى في 700 مباراة، لكن كريستيانو سجل 700 هدف، أنا سعيد للغاية من أجله، وأريد أن أهنئه."

يذكر أن مستقبل الأسطورة البرتغالية مع مانشستر يونايتد بات موضع شك هذا الموسم، ومن المحتمل أن يرحل عن ملعب أولد ترافورد خلال سوق الانتقالات الشتوي مطلع العام القادم.