أهداف مباراة آرسنال وكارديف 2-1 الدوري الإنجليزي

آرسنال إلى المركز الخامس بالتساوي في النقاط مع تشيلسي

تغلب آرسنال على ضيفه كارديف سيتي بهدفين لهدف في المباراة التي جرت على ملعب الإمارات ضمن المرحلة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل للفائز كلٌ من بيير إيميريك أوباميانغ (66 من ركلة جزاء)، وأليكساندر لاكازيت (83)، أما هدف الفريق الويلزي الوحيد فجاء عن طريق ناثانييل مينديز لينغ في الدقيقة 90+3.

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ورفع آرسنال رصيده بهذا الانتصار إلى 47 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد كارديف سيتي عند 19 نقطة في المركز الثامن عشر.