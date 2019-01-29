تعرف على اللاعبين الأعلى أجراً في إنجلترا

غونزالو هيغواين

بعد انتقال المهاجم غونزالو هيغواين إلى تشيلسي، بات الدولي الأرجنتيني ضمن اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز، فما هو الأجر الذي سيتقاضاه؟ و من هم الأعلى دخلاً في البطولة؟ إليكم القائمة الكاملة: