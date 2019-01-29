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تعرف على اللاعبين الأعلى أجراً في إنجلترا

تعرف على اللاعبين الأعلى أجراً في إنجلترا
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نشر 29 كانون الثاني/يناير 2019 - 17:11 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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غونزالو هيغواين
غونزالو هيغواين

بعد انتقال المهاجم غونزالو هيغواين إلى تشيلسي، بات الدولي الأرجنتيني ضمن اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز، فما هو الأجر الذي سيتقاضاه؟ و من هم الأعلى دخلاً في البطولة؟ إليكم القائمة الكاملة:

1- اليكسيس سانشيز

يبلغ دخل مهاجم مانشستر يونايتد الأسبوعي 500 ألف جنيه استرليني.

2- مسعود أوزيل

يتقاضى لاعب وسط آرسنال أسبوعياً 350 ألف جنيه.

3- رحيم ستيرلينغ

يحصل جناح مانشستر سيتي على 300 ألف جنيه أسبوعياً.

4- هاري كاين

مهاجم توتنهام بدخل أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه.

5- بول بوغبا

لاعب وسط مانشستر يونايتد بدخل أسبوعي قيمته 290 ألف جنيه.

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6-نغولو كانتي

لاعب وسط تشيلسي، ويبلغ دخله الأسبوعي 290 ألف جنيه.

7- كيفين دي بروينه

لاعب وسط مانشستر سيتي ودخله الأسبوعي 280 ألف جنيه.

8 - غونزالو هيغواين

مهاجم تشيلسي بدخل أسبوعي يصل إلى 270 ألف جنيه.

9- روميلو لوكاكو

نجم هجوم مانشستر يونايتد، ودخله الأسبوعي 220 ألف جنيه.

10-سيرجيو أغويرو

مهاجم مانشستر سيتي، بدخل أسبوعي قيمته 220 ألف جنيه.

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