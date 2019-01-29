تعرف على اللاعبين الأعلى أجراً في إنجلترا

1- اليكسيس سانشيز
يبلغ دخل مهاجم مانشستر يونايتد الأسبوعي 500 ألف جنيه استرليني.
2- مسعود أوزيل
يتقاضى لاعب وسط آرسنال أسبوعياً 350 ألف جنيه.
3- رحيم ستيرلينغ
يحصل جناح مانشستر سيتي على 300 ألف جنيه أسبوعياً.
4- هاري كاين
مهاجم توتنهام بدخل أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه.
5- بول بوغبا
لاعب وسط مانشستر يونايتد بدخل أسبوعي قيمته 290 ألف جنيه.
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6-نغولو كانتي
لاعب وسط تشيلسي، ويبلغ دخله الأسبوعي 290 ألف جنيه.
7- كيفين دي بروينه
لاعب وسط مانشستر سيتي ودخله الأسبوعي 280 ألف جنيه.
8 - غونزالو هيغواين
مهاجم تشيلسي بدخل أسبوعي يصل إلى 270 ألف جنيه.
9- روميلو لوكاكو
نجم هجوم مانشستر يونايتد، ودخله الأسبوعي 220 ألف جنيه.
10-سيرجيو أغويرو
مهاجم مانشستر سيتي، بدخل أسبوعي قيمته 220 ألف جنيه.