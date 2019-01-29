زوجة مارسيلو تقربه من يوفنتوس

مارسيلو

يعيش مارسيلو أياماً صعبة في ريال مدريد، بعد مشاكله الأخيرة مع المدرب سانتياغو سولاري، وغيابه عن المشاركة أساسياً بعد أن خطف مكانه الشاب سيرخيو ريغيلون.

وتؤكد الصحف الإسبانية عدم سعادة الدولي البرازيلي داخل غرفة ملابس الملكي، بسبب اختلافه مع مدربه في بعض الأمور، آخرها طريقة توظيفه دفاعياً داخل الملعب.

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وتحدثت كلاريس آلفيش، زوجة مارسيلو، في تصريحات نقلتها شبكة "ميدياسيت" الإيطالية، عن افتقادها الشديد لجورجينا صديقة كريستيانو رونالدو، وعن التقارب الشديد بين أطفال العائلتين، والصداقة المقربة بين مارسيلو وكريستيانو داخل الملعب وخارجه.

وفتحت تصريحات زوجة مارسيلو الباب من جديد حول إمكانية رحيل النجم البرازيلي من ريال مدريد الصيف القادم، كما أن اللاعب يريد خوض تحديات جديدة، ولم يعد قادراً على إضافة شيء جديد للميرينغي، لذلك قد يرغب في اللحاق برونالدو في يوفنتوس، وفقاً لما توقعته بعض الصحف الإسبانية وعلى رأسها "ماركا" منذ فترة قصيرة.