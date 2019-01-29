صحيفة: مستقبل آريين روبن في اليابان

آريين روبن

أفادت صحيفة "سبورتس نيبون" اليابانية أن آريين روبن نجم بايرن ميونيخ بات قريباً من الاحتراف في الدوري الياباني.

وأعلن الجناح الهولندي رحيله عن الفريق البافاري نهاية الموسم الجاري واضعاً حداً لمسيرة رائعة امتدت منذ صيف عام 2009 وشهدت العديد من النجاحات والإنجازات.

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وفيما ارتبط صاحب الـ 35 عاماً بالانتقال لعدد من الأندية الأوروبية أبرزها إنتر وآيندهوفن، أشارت الصحيفة لتنافس عدد من الأندية اليابانية للتوقيع معه واقتراب إف سي توكيو من ضمه، وأضافت أن أسباباً عائلية تقف خلف هذه الخطوة.

يُذكر أن روبن خاض 15 مباراة هذا الموسم مع بايرن ميونيخ أحرز خلالها 5 أهداف، ويغيب عن اللعب منذ بداية ديسمبر الماضي لتعرضه لإصابة عضلية في الفخد، لكنه عاد للتدريبات الجماعية أمس ومن المتوقع أن يشارك قريباً في المباريات.