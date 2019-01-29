غوارديولا: ليفربول لن يفرط بالكثير من النقاط

بيب غوارديولا

أكد بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه مطالب بالفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم لمواصلة المنافسة على الفوز باللقب مع ليفربول.

ويحلق الريدز حالياً في الصدارة بفارق 4 نقاط عن السيتيزنز، وسيلتقي مع ليستر سيتي، فيما يواجه الثاني غريمه نيوكاسل يونايتد ضمن المرحلة الـ 24 من البطولة.

وكان غوارديولا قد تُوج مع مانشستر سيتي الموسم الماضي برقم قياسي من النقاط بلغ 100 نقطة وسيصل لـ 101 نقطة لو نجح في الفوز فيما تبقى من مباريات هذا الموسم.

وسئل المدرب إن كان بحاجة لتحطيم هذا الرقم حتى يحافظ سيتي على لقبه، فأجاب: "لا أقول أن علينا كسر الرقم، هذا لا يهم، لكن علينا الفوز بالكثير من المباريات.

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"لن يهدر ليفربول الكثير من النقاط، لا أعرف الشي الذي نحن بحاجة لفعله، لكني أرى بأن علينا الفوز مراراً وسنحاول فعل ذلك، خصمنا يعلم ذلك أيضاً، سابقاً كان الوصول إلى 85 أو 87 أو 89 نقطة كافياً للفوز باللقب، لكن الآن علينا تجاوز حاجز الـ 90 نقطة.

"لا أعلم ما يدور في ليفربول، فأنا لست متواجداً مع يورغن كلوب، كل ما نستطيع فعله هو الفوز بالمباريات حتى نجعلهم يشعرون دائماً بوجود سيتي خلفهم. هذا كل ما نستطيع فعله".



وعن مواجهة نيوكاسل، قال المدرب الإسباني "علينا الاستعداد جيداً لأي خصم، يغير نيوكاسل أسلوبه التكتيكي خلال الـ 10-15 دقيقة الأخيرة، كما أن ملعبهم استثنائي.

"كما أنهم يخلقون الفرص من لا شيء، لا أقول أنهم يدافعون دوماً، فهم قادرون على اللعب بالضغط المتقدم، وفي نفس الوقت يغيرون من أسلوب لعبهم سريعاً".