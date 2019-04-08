أهداف مباراة الدحيل والعين 2-2 دوري أبطال آسيا

التعادل يحسم المواجهة بين الدحيل والعين

حسم التعادل بنتيجة 2-2 المباراة المثيرة بين الدحيل القطري وضيفه العين الإماراتي لحساب الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا.

بدأ الدحيل المباراة بقوة وضغط هجومي مكثف أسفر عن عدة فرص كان خالد عيسى لها بالمرصاد، قبل أن يفشل حارس مرمى العين في التصدي لتسديدة كريم بومضياف المباشرة الرائعة والتي أعلنت عن هدف أصحاب الأرض الأول بعد 9 دقائق من البداية.

استفاق العين بعد البداية الشرسة من مستضيفه، وهدد مرماه بأكثر من فرصة خاصة عبر ماركوس بيرج وتونغو دومبيا ومهند العنزي لكن التوفيق لم يحالف اللاعبين، ليُعاقب الضيف الإماراتي بهدف الدحيل الثاني وأحرزه يوسف العربي مستغلاً تمريرة عرضية ممتازة من الجانب الأيمن للملعب.

ولم تمر سوى 4 دقائق على الهدف حتى قلص العين الفارق بهدف جمال معروف بعد تمريرة حاسمة من دومبيا، وبعدها بدقائق بسيطة سنحت فرصة قتل المباراة للمعز بن علي لكنه أهدرها بغرابة شديدة وبتألق ملفت من خالد عيسى والذي كان قد تصدى لأكثر من فرصة أخرى لينتهي الشوط الأول بتقدم الدحيل 2-1.

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بدأ العين الشوط الثاني بصورة أفضل وتقدم للهجوم بحثًا عن هدف التعادل، لكن الفرصة الأولى كانت من نصيب إدملسون لاعب الدحيل الذي سدد خارج المرمى، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء للعين عند الدقيقة 54 بعد عرقلة جمال معروف داخل المنطقة.



وتقدم كايو لتسديد الركلة لكن كلود أمين تصدى للتسديدة قبل أن يُطيح عامر عبد الرحمن بالكرة المرتدة من حارس الدحيل لخارج المرمى، ولم يهنأ أمين بفرحة التصدي لركلة الجزاء طويلًا، إذ أخطأ في التقاط الكرة بعد تمريرة عرضية ليستغل بيرج خطأه ويُسجل هدف التعادل للفريق الإماراتي عند الدقيقة 58.



استعاد الدحيل أفضليته عقب الهدف العيناوي، وبات الأفضل والأكثر مبادرة هجوميًا، وقد سنحت له عدة فرص لكن خالد عيسى كان بالمرصاد لتسديدة شويا القوية ثم محاولة المعز علي، فيما كاد بيرج أن يخطف هدف الفوز للعين لكن تسديدته مرت أعلى المرمى بالقليل.



وكاد الدحيل أن يُتوج أفضليته في المباراة بهدف الفوز القاتل في الثانية الأخيرة إلا أن خالد عيسى واصل تألقه اللافت وتصدى لرأسية يوسف العربي لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.



التعادل رفع رصيد الدحيل إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف الهلال فيما حصل العين على نقطته الثانية في المجموعة ومازال حتى الآن يبحث عن انتصاره الأول، وسيلعب في وقت لاحق اليوم الهلال ضد الاستقلال الإيراني في العاصمة القطرية الدوحة حيث تلتقي الفرق السعودية والإيرانية على ملاعب محايدة.