تقارير تربط أومتيتي بآرسنال

سامويل أومتيتي

لمح أوناي إيمري مدرب آرسنال إلى وجود مفاوضات بالفعل مع برشلونة بهدف ضم المدافع سامويل أومتيتي.

ويعيش الدولي الفرنسي حالة عدم استقرار في البارسا نظراً لتألق مواطنه كليمون لونغليه، واحتمالية تعاقد النادي مع ماتياس دي ليخت الصيف القادم.

وحول ذلك، تحدثت العديد من الصحف الإنجليزية حول رغبة آرسنال في استغلال ما يحصل من أجل التعاقد مع أومتيتي.

شبيه لكريستيانو رونالدو في العراق

راكيتيتش يقترب من الدوري الإيطالي

بنزيمة يبعثر أوراق ريال مدريد في سوق الانتقالات

4 أسباب وراء تمسك زيدان باقتناص بوغبا

صحف برشلونة ترد على هجوم سيميوني

بدوره، علق إيمري على هذه الأنباء دون نفي أو إثبات، مكتفياً بامتداح المدافع الفرنسي دون نفي وجود مفاوضات بالفعل، حيث قال: "سامويل أومتيتي مدافع رائع وهو يشكل إضافة لأي فريق بالفعل، لكنه لاعب في صفوف برشلونة حالياً".

وأضاف: "لا يمكن أن نقول أننا لا نريد ضمه، ولكن لا نمتلك أكثر من ذلك لنتحدث حوله، هذا ليس وقت الحديث عن ذلك".

يذكر أن آرسنال ارتبط بالتفاوض مع عدد كبير من المدافعين خلال الأشهر الأخيرة، أبرزهم كاليدو كوليبالي نجم نابولي إضافة إلى أومتيتي.