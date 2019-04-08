شبيه لكريستيانو رونالدو في العراق

بيوار عبد الله يشبه النجم البرتغالي لحد كبير

يستمتع لاعب كرة قدم هاو في شمال العراق بحياة المشاهير، وذلك بفضل التشابه الكبير بينه وبين قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو.

لكن بيوار عبد الله يكسب رزقه من العمل في مجال البناء وليس من خلال اللعب لنادٍ أوروبي بارز مثل نجم يوفنتوس الشهير.

وقال صاحب الـ 25 عاماً: “يقول لي كثيرون أني أشبه رونالدو بصرف النظر عما إذا كنت عربياً أو كردياً أو أجنبياً، المهم هو أن أقابله في يوم من الأيام”.

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وينتمي عبد الله إلى عائلة فقيرة في سوران، وهي مدينة تقع على بعد 110 كيلومترات شمال شرقي أربيل، بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية.

ولم يكمل عبد الله تعليمه وتوقف عن الدراسة وهو في سن السابعة بسبب الصعاب الاقتصادية التي تواجه عائلته، لكنه مع ذلك يتمتع بشعبية في المنطقة، وكثيراً ما يلتقط الناس معه صوراً شخصية (سيلفي) في الشوارع.

وقال ريزيار نجاد، وهو موظف في متجر محلي للأجهزة الرياضية، يشتري منه الشاب العشريني ملابسه الرياضية: “لبيوار معجبون كثيرون، ونحن سعداء جداً بذلك. الناس يحبونه كثيراً، وخاصة سكان سوران”.