راكيتيتش يقترب من الدوري الإيطالي
إيفان راكيتيتش
يبدو أن نجم برشلونة إيفان راكيتيتش اتخذه قراره النهائي بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خصوصاً بعدما بات مركزه في التشكيلة الأساسية موضع شك.
ونقل موقع صحيفة "ماركا" الإسبانية عن صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن الدولي الكرواتي أصبح قريباً من الانتقال إلى السيري آ، وتحديداً إلى صفوف يوفنتوس حامل اللقب، بعدما أبدى موافقته على الانضمام إليه ومجاورة نجمه كريستيانو رونالدو، رغم أنه صرح سابقاً بأنه لا يرغب في ترك برشلونة.
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وتبدو فرصة راكيتيتش بالمشاركة أساسياً صعبة، بعد تعاقد بطل إسبانيا مع لاعب أياكس أمستردام فرينكي دي يونغ.
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