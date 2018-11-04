أهداف مباراة السعودية وكوريا الجنوبية 2-1 نهائي كأس آسيا تحت 19 عاماً

منتخب السعودية

توج المنتخب السعودي تحت 19 عاماً بلقب كأس آسيا، بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية التي جمعتهما الأحد.

جاء هدفا الأخضر عن طريق تركي العمار في الدقيقة الثانية، وخالد الغنام في الدقيقة 22، فيما سجل تش يونغ ووك هدف كوريا الجنوبية في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

يذكر أن المنتخب السعودي ضمن الوصول إلى بطولة كأس العالم 2019 التي ستقام في بولندا، بمجرد بلوغه المربع الذهبي للبطولة الآسيوية، عقب تغلبه على نظيره الأسترالي بثلاثة أهداف لهدف في ربع النهائي.

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واحتاج المنتخب السعودي 26 عاماً ليظفر باللقب الآسيوي الثالث، والذي كان قريباً منه النسخة الماضية عندما تأهل للمباراة النهائية أمام منتخب اليابان، لكنه خسر بركلات الترجيح.

وكان المنتخب السعودي فاز باللقب مرتين، الأولى عام 1986، عندما فاز على شقيقه البحريني 2-0 في المباراة النهائية، والثانية في 1992، عندما فاز في المباراة النهائية على منتخب كوريا الجنوبية 2-0.