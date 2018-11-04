ساري يحقق رقماً قياسياً في الدوري الإنجليزي

ماوريتسيو ساري

نجح المدرب ماوريتسيو ساري المدير الفني لتشيلسي في تحقيق رقم قياسي خاص جديد هذه المرحلة أمام كريستال بالاس.

جاء هذا بعد أن حقق المدير الفني الإيطالي الفوز في لقاء اليوم، ليصبح ثاني مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي لا يتعرض لأي هزيمة في أول 11 مباراة له بالبطولة.

وسبق ساري لهذا الرقم التاريخي المدرب فرانك كلارك المدير الفني الأسبق لنوتنغهام فوريست عام 1994 عندما نجح في تخطي أول 11 لقاء دون هزيمة.

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أهداف مباراة تشيلسي وكريستال بالاس 3-1 الدوري الإنجليزي

وحقق المدرب الإيطالي الفوز في ثمانية مباريات وتعادل في ثلاثة ناجحاً فيما فشل كبار عدة أمثال أليكس فيرغسون وآرسين فينغر وبيب غوارديولا ويورغن كلوب وجوزيه مورينيو وكارلو أنشيلوتي.

ويمر تشيلسي بفترة رائعة رفقة المدير الفني السابق لفريق نابولي سواء على مستوى الأداء أو النتائج، فالبلوز هم الفريق الإنجليزي الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة في أي بطولة هذا الموسم.

وكان تشيلسي قد نجح في الفوز على كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدف ليرتقي إلى المركز الثاني برصيد 27 نقطة، أي بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي المتصدر.