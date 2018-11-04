نجوم يوفنتوس مهددون بالغياب عن مواجهة مانشستر يونايتد

دييغو كوشتا

شهدت تدريبات يوفنتوس اليوم عودة ماريو ماندجوكيتش من جديد بعد غيابه عن مباراة المرحلة الـ 11 من الدوري الإيطالي أمام كالياري 3-1.

وشهد المران في المقابل غياب كلٍ من دوغلاس كوشتا وبليز ماتويدي بداعي الإصابة ليشارك الثنائي في تدريبات استشفائية.

ويعاني كوشتا من شد في عضلات القدم، بينما يعاني ماتويدي من مشكلة في الفخذ.

وفضل ماسيميليانو آليغري المدير الفني ليوفنتوس إبعاد النجمين عن التدريبات الجماعية في محاولة منه لمنحهما راحة إضافية.

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وجاءت مشاركة ماندجوكيتش لتمنح يوفي دفعة إضافية قبل مواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، حيث يستهدف الهداف الكرواتي العودة في تلك المباراة.

وكان يوفنتوس قد حقق الفوز أمس على ضيفه كالياري بثلاثة أهداف لهدف، ليستمر في صدارة الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة.

يذكر أن البيانكونيري يتصدر كذلك مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط أمام مانشستر يونايتد وفالنسيا ويانغ بويز.