أهداف مباراة النصر وآرسنال 2-3 الودية

جينكنسون يحتفل بهدفه

نجح آرسنال الإنجليزي، في التفوق على مستضيفه النصر الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثا في دبي بمناسبة افتتاح ملعب النصر الجديد، وسط حضور جماهيري كبير.

كان صاحب الضيافة الطرف الأفضل في الدقائق الأولى ليتمكن روني فيرنانديز من تسجيل الهدف الأول، بتسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 14.

وخطف الضيوف التعادل قبل نهاية الشوط عن طريق كارل جينكنسون في الدقيقة 42.

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وفي الشوط الثاني، تقدم آرسنال بهدفٍ ثانٍ لأليكساندر لاكازيت بعد مرور 7 دقائق فقط على البداية، قبل أن يضيف زميله تيريس جون الهدف الثالث من هدف دفاعي واضح للنصر.

وأتيحت الفرصة أمام النصر لتقليص الفارق في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، سجل منها خالد جلال الهدف الثاني، في نهاية لمباراة مثيرة بين الفريقين.