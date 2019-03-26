إصابة رونالدو تقلق يوفنتوس قبل ربع نهائي دوري الأبطال

إصابة رونالدو تعكر صفو يوفنتوس

تلقى المنتخب البرتغالي ضربة قوية بإصابة نجمه وقائده وهدافه كريستيانو رونالدو بعد نصف ساعة من مباراته أمام ضيفه الصربي في لشبونة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لتصفيات يورو 2020.

وتعرض رونالدو العائد الجمعة إلى صفوف منتخب بلاده للمرة الأولى منذ المونديال الروسي، إلى الإصابة عندما حاول الانطلاق بسرعة قبل أن يشير إلى الطاقم الطبي بضرورة استبداله، ليترك مكانه لجناح بنفيكا بيتسي في الدقيقة 31.

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وصرح رونالدو تعليقاً على إصابته: "لست قلقاً، لأني أعرف جسمي بشكلٍ كامل، مثل هذا الأمر يحصل، فهذه هي كرة القدم، ومن يشارك في المباريات يخاطر باستمرار، لكني هادىء، لأني متأكد من أني سأعود خلال أسبوع أو اثنين دون مشاكل".

وجاءت إصابة رونالدو التي تبدو في فخذه الأيمن، قبل أسبوعين من مواجهة فريقه يوفنتوس لأياكس أمستردام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في العاشر من أبريل المقبل.