أهداف مباراة مونتينيغرو وإنجلترا 1-5 تصفيات يورو 2020

ستيرلينغ يواصل تألقه ويقود إنجلترا لفوز ساحق على مونتينيغرو

قلب المنتخب الإنجليزي الطاولة على مستضيفه المونتينيغري (الجبل الأسود) وفاز عليه بنتيجة 5-1 لحساب المجموعة الأولى من تصفيات يورو 2020.

أهداف مباراة فرنسا وآيسلندا 4-0 تصفيات يورو 2020

ملخص مباراة البرتغال وصربيا 1-1 تصفيات يورو 2020

روني يفضل فوز سيتي بالدوري الإنجليزي عوضاً عن ليفربول

ميسي يوفر على الجامعة المغربية نصف مليار سنتيم

رسالة من رونالدو بعد توقيع قميص ريال مدريد

تقدم صاحب الضيافة عن طريق ماركو فيسوفيتش، قبل أن يرد منتخب الأسود الثلاثة عبر مايكل كين وروس باركلي بمناسبتين وهاري كاين ورحيم ستيرلينغ، ليبتعد منتخب إنجلترا في صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، وخلفه منتخب بلغاريا بنقطتين بعدما اكتفى بالتعادل مع كوسوفو (1-1).