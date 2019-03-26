إيكاردي يعود لتدريبات إنتر بعد غياب 40 يوماً

ماورو إيكاردي

شارك المهاجم ماورو إيكاردي، في التدريبات الكاملة لإنتر اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 40 يوماً.

وابتعد الدولي الأرجنتيني عن النيراتزوري منذ مطلع الشهر الماضي، بعد خلاف مع المدرب لوتشيانو سباليتي، الذي سحب شارة قيادة الفريق منه.

جاءت الأزمة بسبب تعثر مفاوضات توقيع إيكاردي على عقد جديد مع إنتر، لتتفاقم ويغيب اللاعب عن المباريات.

وقالت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أن قائد الفريق السابق أكمل حصة تدريبية كاملة، لكنه تدرب بشكل منفرد.

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وتواجد مع إيكاردي في التدريبات كلٌ من ستيفان دي فراي وميلان شكرينيار وكوادو أسامواه، بعد عودتهم جميعاً من الواجب الدولي.

وأشارت الشبكة أن الثنائي إيفان بيريشيتش ومارسيلو بروزوفيتش، سينضمان للمجموعة غداً الأربعاء استعداداً لمواجهة لاتسيو في الدوري الإيطالي الأحد القادم.

ويخوض إنتر المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، بفارق 22 نقطة عن يوفنتوس المتصدر، ونقطتين عن ميلان الرابع.