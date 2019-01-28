أهداف مباراة اليابان وإيران 3-0 كأس آسيا 2019

لاعبو اليابان يحتفلون بالهدف الثالث

تأهل منتخب اليابان إلى نهائي كأس آسيا 2019 المقام حالياً في الإمارات بعد فوزه الكبير والمفاجىء على نظيره الإيراني بثلاثيةٍ دون رد في لقاء نصف النهائي الذي شهده ملعب هزاع بن زايد.

تناوب على تسجيل أهداف الساموراي كلٌ من يويا أوساكو (هدفان) في الدقيقتين 56 و (67 من ركلة جزاء أثارت الجدل)، وغينكي هاراغوتشي (90+2).

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اليابان تصطدم بإيران في السباق نحو نهائي كأس آسيا

وسيواجه منتخب اليابان في النهائي الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين نظيريه الإماراتي صاحب الضيافة والقطري.

يذكر أن هذه الخسارة ستضع مستقبل المدرب كارلوس كيروش مع منتخب إيران تحت المجهر كون الاتحاد الإيراني لكرة القدم ربط مستقبل المدير الفني البرتغالي بالظفر بلقب البطولة الآسيوية.