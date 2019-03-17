أهداف مباراة بايرن ميونيخ وماينز 6-0 الدوري الألماني

خاميس يحتفل بثلاثيته

اكتسح بايرن ميونيخ ضيفه ماينز بسداسية نظيفة على ملعب آليانز آرينا ضمن المرحلة الـ 26 من الدوري الألماني.

جاءت الأهداف عن طريق روبرت ليفاندوفسكي (3)، وخاميس رودريغيز (هاتريك) في الدقائق 33 و 51 و 55،وكينغزلي كومان (38)، وألفونسو ديفيس (70).

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ووصل بايرن بالتالي إلى النقطة 60 في صدارة الترتيب بالتساوي مع بوروسيا دورتموند مع فارق الأهداف لصالح البافاري، فيما تجمد رصيد ماينز عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.