أهداف مباراة بيرنلي وتشيلسي 0-4 الدوري الإنجليزي

تشيلسي يسحق بيرنلي

نجح تشيلسي في مواصلة النتائج الإيجابية، بتسجيل فوز جديد على حساب مستضيفه بيرنلي، برباعية نظيفة ضمن مباريات المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهد اللقاء غياب إيدين هازار، الذي يعاني من إصابة في الظهر، ليدخل بدلاً منه بيدرو.

تقدم البلوز عن طريق ألفارو موراتا، الذي تلقى بينية رائعة في عمق دفاعات بيرنلي ووضعها أرضية على يسار الحارس جو هارت الذي تصدى لهدفين محققين قبلها، وذلك في الدقيقة 22.

بعد مرور نصف ساعة، تعرض بيدرو للإصابة ليخرج ويشارك روبن لوفتيس تشيك بدلاً منه، علماً بأن البديل سجل هاتريك الخميس الماضي في الدوري الأوروبي.

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وشهدت الدقيقة 57 تسديدة من على بعد 25 ياردة من روس باركلي، جاء منها الهدف الثاني للضيوف، وبعد خمس دقائق أضاف ويليان الهدف الثالث بتسديدة على يسار هارت.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، سجل لوفتس تشيك الهدف الرابع، ليعزز من تقدم البلوز ويزيد من أوجاع أصحاب الأرض.

وأصبح المدير الفني ماوريتسيو ساري أول مدرب في تاريخ تشيلسي لا يخسر في أول 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي للمركز الثاني بشكل مؤقت في انتظار نتيجة لقاء مانشستر سيتي أمام توتنهام بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، مقابل 8 نقطة لبيرنلي في المركز الخامس عشر.

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