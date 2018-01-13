أهداف مباراة توتنهام وإيفرتون 4-0 الدوري الإنجليزي

كاين يرفع رصيده إلى 20 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين وبفارق 3 أهداف عن محمد صلاح نجم ليفربول وصاحب المركز الثاني.

حقق توتنهام هوتسبير فوزاً كبيراً على نظيره إيفرتون برباعية نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب ويمبلي لحساب المرحلة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت الأهداف عبر كلٍ من هيونغ مين سون (26)، وهاري كاين (هدفان في الدقيقتين 47 و 59)، وكريستان إيريكسن (81).

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وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد توتنهام هوتسبير إلى 44 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 27 نقطة في المركز التاسع.