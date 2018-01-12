البرازيلي رونالدو: انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان خطوة للوراء

نيمار

تحدث "الظاهرة" البرازيلي رونالدو، أسطورة ريال مدريد وإنتر وبرشلونة المعتزل، عن انتقال مواطنه نيمار إلى باريس سان جيرمان وذكرياته مع كأس العالم.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أخذ نيمار خطوة للوراء بالانضمام لباريس سان جيرمان، ولكنّه بالطبع تحدي جديد بالنسبة له، لعبت لبرشلونة من قبل أيضاً ولكني انتقلت لإنتر في وقت كانت فيه المنافسة في إيطاليا محتدمة.

"لدي ذكريات جيدة في كأس العالم، جرى استدعائي عام 1994 لكني لم أشارك، ولكن الأمر كان مفيداً بالنسبة لي على مدار مسيرتي الكروية، أما في فرنسا 1998، استطعنا الوصول إلى النهائي ووقتها تعرضت لوعكة وقمت بالعديد من الاختبارات لأكون جاهزاً للمباراة، وشاركت رغم التعب ولم يحالفنا التوفيق لنخسر المباراة".

وواصل: "في 2002 حققنا النجاح المطلوب، قررنا أن نبتعد عن العالم ونركز على ما نرغب في تحقيقه فقط، وكنت أخشى من التعرض لإصابة لا تجعلني قادراً على الاستمرار، لكن الأمر سارت في الطريق المثالي.

راموس يتفوق على ميسي ورونالدو

زيدان يمدد عقده مع ريال مدريد حتى 2020

كأس ملك إسبانيا: برشلونة ‏يواجه إسبانيول وريال يلاقي ليغانيس

أهداف مباراة ليفركوزن وبايرن ميونيخ 1-3 الدوري الألماني

أهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيغو 5-0 كأس ملك إسبانيا

"في 2006 بألمانيا، كنا نستطيع المضي أكثر في البطولة، لكننا أخطأنا في التحضير للمباريات ولم نكن مركزين بما فيه الكفاية، كما أني وبعض اللاعبين الآخرين ازددنا وزناً".

وأكد رونالدو أنّه كان يحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا ويرى أن المنافسة فيه أعقد من كوبا ليبرتادوريس، كما أنّه يفضل الحياة في إسبانيا على إيطاليا ولذلك يعيش حالياً بمدينة مدريد.

وأتم حواره بالحديث عن مواطنه الآخر غابرييل جيزوس، مهاجم مانشستر سيتي، بقوله: "إنّه لاعب يستطيع التعامل بشكل مثالي مع الضغط ولديه موهبة والتزام كبيران، أرى نفسي فيه دائماً فالمنتخب البرازيلي بحاجة لمهاجم رقم 9 مثله، وأدعمه ليقودنا للفوز بالمونديال المقبل".