زيدان يمدد عقده مع ريال مدريد حتى 2020

زين الدين زيدان

كشف المدرب زين الدين زيدان بعد تأهل فريقه ريال مدريد إلى ربع نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا أنه مدد عقده مع النادي حتى 2020.

وقال زيدان بعد التعادل مع نومانسيا من الدرجة الثانية 2-2 في إياب ثمن نهائي الكأس "تم التوقيع" في إشارة إلى العقد الجديد، مؤكداً ما كشفته وسائل الإعلام الإسبانية في الساعات الأخيرة بأن العقد الجديد يمتد لعام 2020.

وبعد بداية رائعة كمدرب لريال مدريد وفوزه بثمانية ألقاب من أصل عشرة ممكنة، بينها اثنان على التوالي في دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الإسباني الذي توج به ريال الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 2012، يمر زيدان وفريقه بفترة صعبة هذا الموسم إذ فقد الأخير الأمل منطقياً في الفوز بالليغا كونه يتخلف بفارق 16 نقطة عن غريمه برشلونة المتصدر.

وعانى ريال مدريد في الآونة الأخيرة بخسارته على أرضه أمام برشلونة 3-0 في المرحلة الأخيرة من عام 2017، ثم تعادل في المرحلة الأولى من العام الجديد مع سيلتا فيغو 2-2، وحتى أن تأهله إلى ربع نهائي كأس الملك لم يمر بسلاسة إذ أحرج الأربعاء بتعادله على أرضه بتشكيلة رديفة مع نومانسيا القادم من الدرجة الثانية.

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ويدرك النجم الدولي السابق أن الأمور يمكن أن تتعقد مع فريق بحجم ريال مدريد، وهذا ما أشار إليه حينما قال أن تمديد العقد لا يعني بأنه ضمن مستقبله في سانتياغو بيرنابيو، وما يهمه الآن هو التركيز على الحاضر، مضيفاً: "أتعامل مع الأمور كالعادة، كل مباراة على حدة، كل موسم بموسمه.

"أستمتع بما أقوم به يومياً، لأن هذا هو واقع الأمور. لا يمكنني التوقع بأني سأكون مدرباً بعد عامين أو ثلاثة أعوام، لأن الأمور لا تسير بهذه الطريقة. أعلم كيف تسير، لا شيء أكثر من ذلك، حتى هذا العقد لا يغير أي شيء".

ولم يصمد أي مدرب في ريال خلال القرن الحادي والعشرين لأكثر من ثلاثة أعوام ونصف، وإذا نجح زيدان في إكمال عقده الجديد حتى النهاية، فسيكون قد أمضى أربعة أعوام ونصف على رأس الإدارة الفنية للميرينغي.

ويمر الفريق حالياً، بإحدى أسوأ فتراته، في ظل تراجع مردود نجومه لا سيما كريستيانو رونالدو، الذي يعاني من حالة من العقم التهديفي هذا الموسم (4 أهداف فقط في الليغا)، فيما ازدادت حدة الأزمة بعد خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة بثلاثية نظيفة في قلب ملعب سانتياغو بيرنابيو وفقاً لصحيفة "آس".

وبالمثل المهاجم كريم بنزيمة، صاحب المستوى المتذبذب، وغاريث بايل، الذي لا تفارقه الإصابات، فضلاً عن تراجع مستوى كاسيميرو ورافاييل فاران في خط الدفاع.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد بهذا الشكل بات مهدداً بالخروج من دوري أبطال أوروبا، الذي يحمل لقبه أيضاً، عندما يصطدم بباريس سان جيرمان الشهر المقبل، في مباراة مصيرية بدور ثمن النهائي.