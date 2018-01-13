ملخص مباراة تشيلسي وليستر سيتي 0-0 الدوري الإنجليزي

الضغوط تتزايد على أنتونيو كونتي مدرب تشيلسي

واصل تشيلسي مسلسل إهدار النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري، بعدما تعادل سلبياً مع ضيفه ليستر سيتي، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن المرحلة الـ 23.

وفشل لاعبو البلوز في استغلال أي من الفرص التي سنحت لهم طوال المباراة، أو حتى في استغلال إكمال ليستر اللقاء بـ 10 لاعبين، بعد طرد بنجامين تشايلويل في الدقيقة 68، ليحقق تعادله الثاني على التوالي، بعد التعادل في المرحلة الماضية أمام آرسنال (2-2).

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ورفع تشيلسي رصيده بهذا التعادل إلى 47 نقطة، ليواصل احتلال المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الوصيف، والذي يلتقي مع ستوك سيتي الاثنين، ضمن نفس المرحلة.

فيما ارتفع رصيد ليستر سيتي إلى 31 نقطة في المركز الثامن.