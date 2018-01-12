راموس يتفوق على ميسي ورونالدو

سيرخيو راموس

سجل سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد تفوقاً على النجمين كريستيانو رونالدو زميله بصفوف الملكي، وليونيل ميسي نجم برشلونة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن قائد ريال مدريد، هو أكثر اللاعبين حصولاً على الأصوات في التشكيلة المثالية لعام 2017، الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بناءً على تصويت الجمهور، الذي بدأ في 22 نوفمبر الماضي، وانتهى الأربعاء.

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وضمت التشكيلة خمسة لاعبين من ريال مدريد، بعدما فاز الميرينجي بخمسة ألقاب العام الماضي هم راموس ورونالدو وتوني كروس ومارسيلو ولوكا مودريتش.