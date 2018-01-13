ملخص مباراة ريال مدريد وفياريال 0-1 الدوري الإسباني

رونالدو يتحسر على وضعية فريقه

واصل ريال مدريد مسلسل نزيف النقاط بعدما سقط على أرضه أمام ضيفه فياريال بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري الإسباني.

وأحرز بابلو فورنالس هدف الفوز القاتل في الدقيقة 87.

وألغى الحكم هدفاً لصالح ريال مدريد في الدقيقة 13 بداعي التسلل على غاريث بايل.

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وبهذه النتيجة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 32 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة وحيدة عن فياريال صاحب المركز الخامس الذي رفع رصيده بدوره إلى 33 نقطة.