أهداف مباراة توتنهام وولفرهامبتون 1-3 الدوري الإنجليزي

ولفرهامبتون يصعق توتنهام

حقق ولفرهامبتون مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على مستضيفه توتنهام بنتيجة 3-1 على ملعب ويمبلي اليوم السبت لحساب المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف سبيرز الوحيد عن طريق هاري كاين في الدقيقة 22، لكن الضيوف انتفضوا بثلاثية، سجلها ويلي بولي، وراوول خيمينيز، وهيلدر كوشتا في الدقائق 72 و84 و87، على الترتيب.

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بهذه الهزيمة، توقف رصيد توتنهام عند 45 نقطة في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد ولفرهامبتون إلى 29 نقطة في المركز السابع.