أهداف مباراة يوفنتوس وسامبدوريا 2-1 الدوري الإيطالي

رونالدو يقود يوفنتوس لفوز جديد

انفرد النجم كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بصدارة هدافي الدوري الإيطالي بعدما أحرز هدفين في مرمى سامبدوريا، في اللقاء الذي انتهى بفوز البيانكونيري بنتيجة 2-1 على ملعب آليانز ضمن المرحلة الـ 19.

افتتح البرتغالي التسجيل بعد أقل من دقيقتين من البداية بتصويبة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

ورغم تعادل الضيوف عن طريق فابيو كوالياريلا من ركلة جزاء في الدقيقة 33، عاد رونالدو ليضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء أيضاً في الدقيقة 65.

وشهدت المباراة دراما كبيرة قبل نهايتها بعدما ألغى حكم اللقاء هدفاً لسامبدوريا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بداعي التسلل بعد الاحتكام لتقنية الفيديو.

وقال رونالدو عقب اللقاء، في حديث لشبكة "بي إن سبورتس" القطرية أنه يشعر بالسعادة لإنهاء جولة الذهاب بطريقة مميزة، مؤكداً في الوقت ذاته: "لم نفز بأي شيء حتى الآن".

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ورد اللاعب على سؤال من مراسل الشبكة حول كونه متعباً بعد مشاركته في أغلب مباريات يوفي خلال الجزء الأول من الموسم، ليرد بالنفي القاطع قائلاً: "لا، لا أشعر بالتعب".

وبهدفيه في سامبدوريا، اعتلى رونالدو صدارة الهدافين برصيد 14 هدف، بفارق هدف عن كريستوف بياتيك، لاعب جنوى.

ورغم إحرازه هدفين، فشل نجم يوفنتوس في معادلة رقم ليونيل ميسي لأعلى لاعب إحرازاً للأهداف في 2018، إذ وقف رصيده عند 49 هدفاً، مقابل 51 لنجم برشلونة.

يذكر أن يوفنتوس رفع رصيده بهذا الانتصار إلى 53 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 29 نقطة في المركز السادس.