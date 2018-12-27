رونالدو يدعم كوليبالي

كوليبالي ورونالدو خلال مواجهة نابولي ويوفنتوس السابقة مطلع الموسم

خرج النجم كريستيانو رونالدو مدافعاً عن مدافع نابولي كاليدو كوليبالي، بعد الصيحات العنصرية التي كان ضحيتها خلال مباراة فريقه مع مستضيفه إنتر ميلان (0-1)، في ختام المرحلة الـ 18، والتي طُرد في نهايتها.

وطُرد الدولي السنغالي الذي استهدفته "صيحات القردة" مرات عدة خلال المباراة، في الدقيقة 80 بتلقيه إنذارين في مدى دقيقة واحدة، الأول لارتكابه خطأ بحق المهاجم ماتيو بوليتانو، والثاني لمقابلته قرار الحكم باولو سيلفيو ماتزوليني بالتصفيق.

وكانت النتيجة وقتها التعادل السلبي، قبل أن يقتنص البديل لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وكتب رونالدو عبر حسابه في "إنستغرام": "في العالم، في كرة القدم، نريد دائماً تعليم الاحترام، لا للعنصرية أو أي جريمة تمييز".

وكان كوليبالي غرد عبر حسابه على موقع "تويتر": "مستاء للخسارة، خصوصاً التخلي عن إخواني (الطرد في الدقيقة 81). لكني فخور بلون بشرتي، وبكوني فرنسي وسنغالي ونابوليتاني، بأني رجل".

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في حين، أكد مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي أن الجهاز الفني للفريق طلب وقف المباراة أمام إنتر ميلان أكثر من مرة، مضيفاً في تصريح لشبكة "سكاي": "طلبنا ثلاث مرات وقف المباراة، وكان هناك ثلاثة إعلانات، لكن المباراة استمرت.

"كان اللاعب عصبياً، ومعنوياته لم تكن في أفضل حالاتها. إنه لاعب هادىء جداً ومحترف. ولكن كان هناك صراخ طيلة المباراة.

"يبدو هذا وكأنه عذراً، لكن اللاعب كان قلقاً ومتوتراً. لم يكن ذلك جيداً بالنسبة لنا ولا لكرة القدم الايطالية".

وختم المدرب الايطالي: "الحل موجود، عليك أن توقف المباراة، عليك فقط أن تعرف متى، من عدد الإعلانات. وإذا لم تكن تعرف، ففي المرة المقبلة، نحن من سيتوقف عن اللعب".