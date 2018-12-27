صلاح يفلت من العقوبة في الدوري الإنجليزي

لقطة ركلة الجزاء

أفلت نجم ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي محمد صلاح من العقاب، بعد حادثة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد ضمن المرحلة التاسعة عشرة أمس (الأربعاء)، بعدما بدا أنه رمى نفسه ونال ركلة جزاء سجل هو نفسه منها إصابة في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه برباعية نظيفة.

ونشرت صحيفة "ذا سن" أن حكم المباراة غراهام سكوت اعترف في تقريره عن المباراة بأنه أخطأ باحتساب ركلة الجزاء، بعد احتكاك بسيط بين مدافع نيوكاسل يونايتد بول داميت وصلاح في بداية الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على ملعب آنفيلد في ليفربول.

ودرست لجنة الانضباط في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الواقعة اليوم (الخميس) وقررت عدم اتخاذ أي إجراء بحق الدولي المصري الذي لو عوقب لأوقف مباراتين هما من الأهم لليفربول فيما بقي من الموسم، وهما أمام أرسنال بعد غد السبت، ومانشستر سيتي الخميس المقبل.

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وفسر الاتحاد قراره بأن رد فعل النجم المصري لا تنطبق عليه معايير تعمد خداع الحكم، وذلك بصرف النظر عن صحة ركلة الجزاء.

يشار إلى أن صلاح أحرز أمام نيوكاسل الهدف الثاني عشر له في الموسم، وبقي ثانياً في لائحة هدافي البطولة، بالتساوي مع مهاجم توتنهام هاري كاين، بفارق هدف خلف نجم آرسنال، المهاجم بيير إيميريك أوباميانغ.

ويعول ليفربول ومدربه يورغن كلوب وجمهوره العريض على صلاح لقيادة الفريق إلى لقبه الأول في الدوري منذ العام 1990 والتاسع عشر في تاريخه.