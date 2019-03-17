يوفنتوس يريد التعاقد مع سانشيز

أليكسيس سانشيز

قال موقع "كالتشيوميركاتو" اليوم الأحد أن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد نهاية الموسم الجاري، وسط مفاوضات مستمرة بين إدارة النادي وممثلي الدولي التشيلي.

ويرغب سانشيز بالرحيل عن يونايتد بعد فترة طويلة من البقاء على دكة البدلاء، ليفقد مستواه المميز ويتعرض لانتقادات مستمرة من وسائل الإعلام والجماهير.

أهداف مباراة بايرن ميونيخ وماينز 6-0 الدوري الألماني

ليكيب: غريزمان يتطلع للانتقال إلى برشلونة

ملخص مباراة إيفرتون وتشيلسي 2-0 الدوري الإنجليزي

صفقة تبادلية مرتقبة بين ريال مدريد وتشيلسي

أهداف مباراة فولهام وليفربول 1-2 الدوري الإنجليزي



وكشف الموقع الإيطالي عن وجود عقبة واحدة تقف في طريق انتقال سانشيز إلى يوفنتوس، تتمثل في راتبه المرتفع والذي يصل إلى 20 مليون يورو سنوياً، وهو ما لا تقدر عليه إدارة النادي الإيطالي.

وأرسلت يوفنتوس رسالة واضحة إلى المهاجم ووكيل أعماله، في محاولة منها لحثه على تخفيض أجره حتى يتمكن من ارتداء قميص بطل الدوري الإيطالي.