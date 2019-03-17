ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع توتنهام لضم إيريكسن

كريستيان إيريكسن

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يخطط لثورة تصحيح ضخمة الصيف القادم للعودة لطريق الانتصارات وحصد البطولات من جديد بعد موسم مخيب للآمال.

وقالت الصحيفة أن إدارة الميرينغي توصلت لاتفاق مع توتنهام من أجل التعاقد مع نجم الوسط كريستيان إيريكسن بداية من الموسم المقبل.

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وأضافت الصحيفة أن الملكي يريد الحصول على خدمات الدولي الدنماركي بعد هبوط مستوى لوكا مودريتش، الحاصل على الكرة الذهبية.

وودع ريال مدريد دورى أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، إلى جانب الابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد اتساع فارق النقاط مع برشلونة.