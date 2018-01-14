أهداف مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة 2-4 الدوري الإسباني

ميسي (يسار) وسواريز يقودان برشلونة لفوز جديد

قلب برشلونة تأخره أمام مستضيفه ريال سوسييداد إلى فوز بنتيجة 4-2 في المباراة القوية التي احتضنها ملعب آنويتا لحساب المرحلة الـ 19 من الدوري الإسباني.

جاءت أهداف البارسا عبر باولينيو (39)، ولويس سواريز (هدفان في الدقيقتين 50 و 71)، وليونيل ميسي (85)، أما هدفا الفريق الباسكي فجاءا عن طريق ويليان (11)، وخوان ميغيل خيمينيز لوبيز (34).

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وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة ليبتعد في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد ريال سوسييداد عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

يذكر أن ميسي وصل لهدفه الـ 366 مع البارسا، وهو أكثر لاعب سجل لفريق واحد عبر التاريخ في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.