أهداف مباراة فرنسا وآيسلندا 4-0 تصفيات يورو 2020

أومتيتي يحتفل بهدفه

حسم منتخب فرنسا بطل العالم مواجهته مع ضيفه الآيسلندي، بالفوز عليه (4-0) ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات بطولة يورو 2020، في اللقاء الذي أقيم على ملعب دو فرانس في العاصمة باريس.

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سجل أهداف منتخب الديوك، كلٌ من سامويل أومتيتي وأوليفييه جيرو وكيليان مبابي وأنتوان غريزمان، لينجح في تصدر ترتيب المجموعة على حساب غريمه التركي، الذي حقق هو الآخر فوزه الثاني الذي جاء على حساب ضيفه المولدوفي برباعية دون رد، بدأها حسن علي كالديريم، ثم أضاف جينك توسن الهدفين الثاني والثالث، فيما ختم كان إيهان رباعية أصحاب الأرض، الذين حافظوا على الوصافة، متقدمين على ألبانيا الفائزة بدورها على أندورا بثلاثية نظيفة.