أهداف مباراة فولفسبورغ وبايرن ميونيخ 1-3 الدوري الألماني

ليفاندوفسكي يرفع رصيده إلى 5 أهداف في البطولة هذا الموسم حتى الآن

حقق بايرن ميونيخ فوزاً مهماً على مستضيفه فولفسبورغ بلاثة أهداف لهدف على ملعب فولكسفاغن آرينا ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الألماني.

وكان الفريق البافاري قد فشل في تحقيق الفوز على مدار 3 مباريات متتالية.

سجل للفائز روبرت ليفاندوفسكي (هدفان في الدقيقتين 30 و48)، وخاميس رودريغيز (72)، فيما سجل فوت فيغهورست هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 63.

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وتلقى آريين روبن جناح الضيوف بطاقة حمراء في الدقيقة 57.

بهذه النتيجة، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 16 نقطة ليحتل المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 9 نقاط في المركز الـ 11.