أهداف مباراة كريستال بالاس وآرسنال 2-3 الدوري الإنجليزي

سانشيز يقود آرسنال للفوز

قاد أليكسيس سانشيز فريقه آرسنال للعودة بفوزٍ مهمٍ على حساب مستضيفه كريستال بالاس وبثلاثة أهداف لاثنين في مباراة الديربي اللندني التي جرت على ملعب سيلهيرست بارك لحساب المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الدولي التشيلي هدفين في الدقيقتين 62 و 66، بعدما افتتح زميله الظهير شكودران موستافي التسجيل للغانرز في الدقيقة 25.

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أما هدفا النسور، فحملا توقيعي أندروس تاونزيند (49)، وجيمس تومكينز (89).

وبهذا الانتصار، رفع آرسنال رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس وبفارق الأهداف عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس.

أما كريستال بالاس، فبقي رصيده ثابتاً عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.