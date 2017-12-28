غلوب سوكر: الليغا أفضل دوري في العالم لعام 2017

خافيير تيباس

جاءت جائزة مسابقة الدوري الأفضل في العالم لعام 2017 والمقدمة من "غلوب سوكر" من نصيب الدوري الإسباني، وذلك خلال حفلها الرسمي المقام في دبي.

وتسلم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني جائزة أفضل مسابقة دوري في العالم.

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كما توج الحكم الألماني فيليكس برايش، بجائزة أفضل حكم بعد أن أدار نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ويوفنتوس في مدينة كارديف الويلزية الموسم المنصرم.

ويعتبر الحكم صاحب الـ 42 عاماً من بين أفضل الحكام في الساحة الاوروبية، وقد سبق له إدارة مباريات في كأس العالم 2014 ويورو 2016.