غلوب سوكر: السعودية أفضل منتخب عربي لعام 2017

منتخب السعودية

حصل منتخب السعودية على جائزة أفضل منتخب عربي لعام 2017 في حفل جوائز "غلوب سوكر" العالمية الذي أقيم الخميس في دبي.

وجاء حصد الأخضر لهذه الجائزة بعد تأهله التاريخي لمونديال روسيا، بعدما غاب عن العرس القاري منذ نسخة 2006 في ألمانيا.

وجاء تتويج منتخب السعودية ليتفوق على كل من منتخبات مصر، وتونس، والمغرب المتأهلة أيضاً إلى المونديال الروسي.

ليبي يحترف في الدوري الأميركي

إيقاف كارفاخال لمباراة واحدة مع ريال مدريد

مورينيو يعيش أزمة في مانشستر وثنائي لإنقاذه

مليون دولار تحرم المغاربة من مشاهدة ميسي

آرسنال يريد محرز لخلافة أوزيل

وكان المنتخبان السعودي والمغربي حصلا على نسبة متساوية في تصويت الجمهور، وصلت إلى 43% من أصوات المشاركين في الاستفتاء، إلا أن تصويت الخبراء حسم الجائزة لصالح المنتخب الآسيوي.

وتنظم غلوب سوكر، كل عام حفل عشاء رسمي، وفي هذه المناسبة تجتمع أسماء رائدة في عالم كرة القدم من جميع القارات، لحضور حفل توزيع الجوائز.