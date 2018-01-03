أهداف مباراة لييدا وأتلتيكو مدريد 0-4 كأس ملك إسبانيا

كوشتا يحتفل بهدفه بعد العودة لفريقه السابق

سحق أتلتيكو مدريد مستضيفه لييدا إيسبورتيو، برباعيةٍ نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب ديسبورت ضمن ذهاب دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا ليصبح على أعتاب ربع النهائي.

جاءت الأهداف عبر دييغو غودين (33)، وفيرناندو توريس (37)، والعائد دييغو كوشتا (69)، وهو الهدف الأول له بعد عودته للروخيبلانكوس قادماً من تشيلسي، أما الهدف الرابع فحمل توقيع أنتوان غريزمان في الدقيقة 90.

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ويلتقي الفريقان إياباً على ملعب واندا ميتروبوليتانو في التاسع من الشهر الجاري.