زيدان يجدد رفضه لمطالب بيريز

بيريز وزيدان

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عقد اجتماعاً، أمس الثلاثاء، مع رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، والمدير العام، خوسيه آنخيل سانشيز، لمناقشة الصفقات المحتملة في سوق الانتقالات الشتوي.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن بيريز وسانشيز عرضا على "زيزو"، فكرة التعاقد مع مهاجم جديد هذا الشهر، إلا أن المدرب أكد لهما مجدداً، أنه لا يريد ذلك، مكتفياً بالثلاثي الحالي غاريث بايل وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة حتى نهاية الموسم، علماً بأن الأخير، سيغيب ما بين أسبوعين لثلاثة بسبب الاصابة.

ليكيب تختار تشكيلة عام 2017 المثالية

كارلوس يقارن بين رونالدو وميسي

صورة: رونالدو يستعرض جوائزه

تعرّف على أعلى رواتب نجوم الدوري الإنجليزي

لعنة 3 أعوام تطارد برشلونة في بداية 2018

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا يعني ابتعاد ريال مدريد، عن ضم ماورو إيكاردي، نجم إنتر الشهر الجاري، بالتزامن مع تصريحات الدولي الأرجنتيني، مؤخراً والتي عبر فيها عن سعادته مع النيراتزوري مشيراً إلى أنه لا يفكر في الرحيل حالياً.

من ناحية أخرى، أكدت الصحيفة الكتالونية أن زيدان، أعطى الضوء الأخضر لإدارة ناديه، للتعاقد مع كيبا آريزابالاغا، حارس مرمى أتلتيك بلباو، من خلال دفع الشرط الجزائي لفسخ عقده والذي تصل قيمته لنحو 20 مليون يورو فقط.

ويأمل زيدان أن يصبح كيبا منافساً قوياً لكايلور نافاس في حراسة المرمى رغم أن الخطة الأساسية، هي أن يشارك حارس بلباو في مباريات كأس ملك إسبانيا، فيما سيكون على كيكو كاسيا الحارس الثاني حالياً أن يقرر، ما إذا كان سيبقى مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم أم أنه سيرحل هذا الشهر.