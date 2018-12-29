أهداف مباراة نابولي وبولونيا 3-2 الدوري الإيطالي

ميليك يتألق مجدداً

تغلب نابولي على ضيفه بولونيا بصعوبة بنتيجة 3-2 في المباراة المثيرة التي جمعتهما على ملعب سان باولو ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري الإيطالي.

تقدم صاحب الضيافة أولاً عن طريق آركاديوش ميليك في الدقيقة 16، وعادل فيديريكو سانتاندير للضيوف قبل نهاية الشوط الأول بـ 8 دقائق.

وتقدم ميليك من جديد لنابولي في الدقيقة 51، إلا أن التعادل جاء لبولونيا في الدقيقة 80 عن طريق المخضرم دانيلو.

ملخص مباراة إيمبولي وإنتر 0-1 الدوري الإيطالي

أهداف مباراة توتنهام وولفرهامبتون 1-3 الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة يوفنتوس وسامبدوريا 2-1 الدوري الإيطالي

ميسي يرد على تحدي رونالدو

مباراة ودية لأسود الأطلس خارج المغرب في مارس

لكن درايس ميرتينز تمكن من تسجيل هدف الانتصار للبارتينوبي في الدقيقة 88 في لقاء شهد مساندة كبيرة للمدافع كاليدو كوليبالي بعد تعرضه لإهانات عنصرية خلال مباراة المرحلة السابقة أمام إنتر.

وارتفع رصيد نابولي بهذا الفوز إلى 44 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي بولونيا في المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة.