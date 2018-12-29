ملخص مباراة إيمبولي وإنتر 0-1 الدوري الإيطالي

بالدي يقود إنتر للفوز

حقق إنتر انتصاراً مهماً على حساب مستضيفه إيمبولي بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما لحساب المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

وكانت المواجهة متواضعة، حيث غلب عليها الأداء الهزيل من الطرفين، مع تراجع أكثر من إيمبولي واستحواذ ومحاولات سلبية من النيراتزوري في أغلب الوقت.

اختلفت الأمور خلال الشوط الثاني قليلاً بالنسبة لإنتر، حيث أصبح أكثر شراسة مقارنة بالشوط الأول، وتعددت محاولاته الخطيرة.

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وخاض كييتا بالدي اللقاء أساسياً على غير عادة المدرب لوتشيانو سباليتي، وقدم أداءً جيداً على الناحية اليسرى رفقة الظهير كوادو آسامواه.

وبالفعل، نجح بالدي في تسجيل هدف الفوز مستغلاً عرضية من الناحية اليمنى أرسلها له شيمي فيرساليكو.

وحاول إيمبولي الخروج من مناطقه أملاً في إحراز التعادل، إلا أن صلابة دفاعات إنتر واستمراره في الضغط حال دون ذلك، لتنتهي المباراة على وقع فوز النيراتزوري بهدف نظيف.

ورفع إنتر رصيده بالتالي إلى النقطة التاسعة والثلاثين في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد إيمبولي عند النقطة السادسة عشر في المركز السادس عشر.