براهيمي يقترب من لاتسيو

ياسين براهيمي

يقترب النجم ياسين براهيمي من الرحيل عن بورتو والانتقال لتمثيل أحد كبار أندية إيطاليا، بعد عروض كثيرة تلقاها الدولي الجزائري الذي يقدم مستويات مميزة رفقة عملاق الدوري البرتغالي.

وقالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن الجناح المتألق يقترب من الانضمام إلى لاتسيو، لينهي بالتالي تجربته مع بورتو التي بدأت عام 2014، حيث ترغب إدارة النادي في الحصول على مبلغ مالي نظير بيعه بدلاً من رحيله مجاناً مع انتهاء عقده نهاية الموسم.

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وكان موقع "ترانسفير ماركت" قد أعلن أن ميلان يسعى لاستقطاب صاحب الـ 28 عاماً، ليقطع الطريق على أندية أخرى مهمة تسعى للتعاقد معه، حيث يبحث النادي اللومباردي عن خيارات أخرى قوية في خط الوسط والهجوم، بعد فشل إعادة النجم زلاتان إبراهيموفيتش، الذي فضل البقاء في الولايات المتحدة.

وكان ميلان يشكل الخيار الأول لبراهيمي، الذي خاض 13 مباراة مع بورتو هذا الموسم سجل خلالها 3 أهداف، رغم عروض أخرى من الدوري الإنجليزي، وبالتحديد من إيفرتون، لكنه بات قاب قوسين أو أدنى حالياً من لاتسيو، الذي يقوده سيموني إنزاغي.